Dosar penal pentru ucidere din culpă, în cazul copilului de 5 ani înecat în piscina unui conac din Răcăciuni. La ce distanță era petrecerea de bazinul cu apă

Un copil în vârstă de 5 ani și-a pierdut viața după ce s-a înecat în piscina unui conac din localitatea Gheorghe Doja, comuna Răcăciuni. Tragedia, despre care Ziarul de Bacău a scris în premieră, s-a petrecut în timpul unei petreceri la care participa împreună cu familia, iar polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.

Potrivit primelor informații din anchetă, băiețelul se afla împreună cu părinții la un eveniment organizat la un conac. La un moment dat, copilul ar fi rămas nesupravegheat și a ieșit în curtea locației pentru a se juca. După o perioadă, mama sa a început să îl caute, iar copilul a fost găsit plutind în piscina hanului.

Un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Bacău a intervenit de urgență și a început imediat manevrele de resuscitare. „La sosirea echipajului de ambulanţă, copilul era deja scos din piscină. S-au început manevre de resuscitare care s-au continuat 45 de minute, din păcate fără rezultat”, a declarat pentru Pro TV Gabriel Oancă, medic în cadrul SAJ Bacău.

Administratorul unității susține că piscina nu era deschisă publicului în momentul producerii tragediei și că în apropierea acesteia nu se afla nimeni. „Dacă ar fi fost cineva, ar fi văzut mai repede. Probabil când părinţii l-au căutat l-au descoperit efectiv, dar distanţa dintre eveniment şi piscină este de 200 de metri”, a declarat administratorul hanului, Ioan Neagu.

Inspectoratul de Poliție Județean Bacău a confirmat că minorul ar fi fost lăsat nesupravegheat. „Minorul a fost lăsat nesupravegheat şi ar fi căzut în piscină”, a precizat Cătălina Păduraru, purtător de cuvânt al IPJ Bacău.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs tragedia.

Cazul a fost notificat și Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bacău. „Vom colabora cu autorităţile competente pentru derularea investigaţiilor necesare”, a transmis reprezentantul DGASPC Bacău, Ada-Delia Bîlc.

Potrivit autorităților, familia copilului mai are o fetiță mai mare, iar instituțiile competente vor asigura sprijin și consiliere psihologică după această tragedie.