Eurodeputatul Dragoș Benea critică PNL și USR: „Nu am fi ajuns la o propunere de guvern tehnocrat dacă interesul țării ar fi primat!”

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Eurodeputatul Dragoș Benea, președintele PSD Bacău, a lansat un nou atac la adresa PNL și USR, pe care le acuză că au contribuit la propunerea unui guvern tehnocrat prin susținerea necondiționată a fostului premier Ilie Bolojan.

Într-o postare publicată pe rețelele de socializare, liderul social-democrat susține că actuala situație politică ar fi putut fi evitată dacă cele două partide ar fi pus pe primul plan interesul național și nu calculele electorale.

„Nu am fi ajuns în situația de a avea un guvern tehnocrat dacă PNL și USR ar fi înțeles că interesul țării ar trebui să primeze”, afirmă Benea, care consideră că formațiunile de dreapta și-au construit întreaga strategie politică în jurul fostului premier.

Acuzații la adresa lui Ilie Bolojan

Liderul PSD Bacău îl descrie pe Ilie Bolojan drept „unul dintre cei mai găunoși premieri de după Revoluție” și critică ceea ce numește „mitul Bolojan”, promovat de liberali și useriști.

Potrivit lui Benea, susținerea excesivă acordată fostului șef al Guvernului riscă să afecteze echilibrul politic și democratic al țării. El consideră că preocuparea pentru viitoarele alegeri prevalează în fața problemelor actuale ale României.

„Bolojan nu e de neînlocuit”, susține eurodeputatul, care apreciază că partidele clasate pe locurile trei și patru la alegerile parlamentare nu ar trebui să aibă pretenții politice disproporționate față de rezultatele obținute la urne.

Critici privind dialogul dintre partidele politice

În mesajul său, Dragoș Benea afirmă că fostul premier nu a ținut cont de opiniile partenerilor politici și că dialogul necesar într-o coaliție presupune luarea în considerare a tuturor punctelor de vedere, mai ales atunci când voturile partenerilor sunt esențiale pentru susținerea unei majorități.

Social-democratul consideră că lipsa acestui dialog a contribuit la actuala criză politică și la schimbarea formulei guvernamentale.

Apel la reconciliere socială

În finalul intervenției sale, președintele PSD Bacău susține că România are nevoie de o perioadă de reconciliere socială după ceea ce el numește „anul dezastruos” al guvernării conduse de Ilie Bolojan.

Benea apreciază că noua etapă politică trebuie să fie marcată de măsuri care să refacă relația dintre stat și categoriile sociale afectate de politicile economice și sociale adoptate în ultimul an, precum și de lideri politici care să pună interesul public înaintea interesului personal.

Declarațiile vin în contextul formării unei noi formule guvernamentale și al dezbaterilor privind direcția politică și economică a României în următorii ani.