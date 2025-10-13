Dragoș Dulhac – băcăuanul care a unificat cele trei centuri mondiale la Vilseck. O victorie prin KO care intră în istorie

A fost o seară de foc în Germania, la Vilseck. O sală plină, o atmosferă incandescentă și o miză uriașă: unificarea celor trei centuri mondiale WBF, LBF și AMB din Masters Boxing. În centrul ringului – Dragoș Dulhac, sportivul băcăuan care a scris deja pagini memorabile în istoria boxului Masters, și Rafał Kwiatkowski, germano-polonezul considerat favorit de public și arbitri.

Un meci greu, dar câștigat cu inima

Conform așteptărilor, meciul a fost cel mai dificil din cariera lui Dragoș Dulhac. Deși a controlat o mare parte a confruntării, în special în repriza a doua, când i-a administrat adversarului două knock-down-uri clare, și în repriza a cincea, când l-a trimis din nou la podea, decizia părea să se încline spre boxerul gazdă.

Publicul, arbitrii și energia din sală îl susțineau pe Kwiatkowski, iar înainte de ultima rundă, românul era în dezavantaj la puncte, în ciuda prestației sale dominante.

Dar campionii adevărați se definesc tocmai în astfel de momente.

Cu o rezistență impresionantă și o voință ieșită din comun, Dragoș Dulhac a pornit la atac total în repriza a șasea. O avalanșă de lovituri precise, curaj și determinare pură – iar rezultatul a fost spectaculos: victorie prin KO, una dintre cele mai spectaculoase din întreaga carieră a sa.

Kwiatkowski – un adversar redutabil

Rafał Kwiatkowski, născut în Polonia și stabilit în Germania de la vârsta de 11 ani, este un nume cu greutate în Masters Boxing.

Deținător al unor titluri europene și mondiale, cunoscut pentru pregătirea sa exemplară și forța fizică impresionantă, Kwiatkowski a coborât special la categoria de 86 kg pentru a lupta cu Dragoș Dulhac, dorind să dovedească că poate cuceri toate cele trei centuri.

Chiar și după înfrângerea prin KO, sportivul germano-polonez a dat dovadă de un fair-play rar, recunoscând superioritatea lui Dulhac și felicitându-l public pentru performanță.

Publicul german a făcut același gest – un semn de respect pentru campionul venit din România.

Campionul din Bacău și echipa care l-a dus spre glorie

După gongul final, imaginea lui Dragoș Dulhac purtând o centură la brâu și două pe umeri a stârnit aplauze și emoție. Galeria românească prezentă la Vilseck a explodat de bucurie, știind că asista la un moment istoric: băcăuanul devenea campion mondial absolut în Masters Boxing, un titlu pe care puțini îl pot atinge.

În spatele acestei performanțe stă o echipă de antrenori de elită:

Gabriel Șova – arhitectul strategiei de luptă,

– arhitectul strategiei de luptă, Valentin Bârgăoanu – preparatorul fizic care a asigurat rezistența și explozia finală,

– preparatorul fizic care a asigurat rezistența și explozia finală, Ciprian Tomiță – tehnicianul care a șlefuit detaliile tactice și reflexele campionului.

Dragoș Dulhac le-a mulțumit acestora public, alături de sponsorii care i-au fost alături: Noblesse Group, Venus Luxury Brands by Crys și Trinity Contractors, precum și miilor de fani care l-au susținut moral din România.

Povestea continuă

Performanța de la Vilseck nu este doar o victorie sportivă – este dovada că perseverența, disciplina și credința pot transforma imposibilul în realitate.

Dragoș Dulhac rămâne invincibil în Masters Boxing și continuă să reprezinte România cu onoare pe marile scene internaționale.

„Această victorie este pentru toți cei care au crezut în mine. România are campioni, iar eu sunt mândru să duc tricolorul în ring”, a declarat Dragoș Dulhac după meci.

Istoria boxului Masters are, din nou, un nume scris cu litere mari: Dragoș Dulhac, campionul absolut al celor trei centuri mondiale.