DREPT LA REPLICĂ la articolul „Cum a fost concediat din Primăria Bacău un martor DNA”

Articolul publicat de publicația dumneavoastră în data de 14.07.2026 induce în mod vădit opiniei publice concluzia falsă că încetarea raporturilor de muncă ale doamnei Alexandra Păncescu ar reprezenta o consecință a pretinsei sale calități într-un dosar penal instrumentat de DNA.

Această afirmație este neadevărată și nu are niciun suport factual.

Primăria Municipiului Bacău nu cunoaște și nu are cum să cunoască eventuala calitate procesuală a unui angajat într-un dosar penal, întrucât asemenea informații nu sunt comunicate instituției și nu pot constitui, în niciun caz, criterii care să fundamenteze măsuri privind raporturile de muncă.

Încetarea contractului individual de muncă al doamnei Alexandra Păncescu a fost dispusă exclusiv ca urmare a constatării unor abateri disciplinare, în urma parcurgerii procedurilor prevăzute de lege, avizate de Directia Juridică si de secretarul general al municipiului.

Între această măsură și presupusa calitate procesuală invocată în articol nu există absolut nicio legătură.

Prin prezentarea selectivă a unor fragmente de conversații înregistrate fără cunoștința interlocutorilor și scoase din contextul în care au fost purtate, articolul urmărește acreditarea unei concluzii care nu corespunde realității și induce în eroare cititorii.

Primăria Municipiului Bacău colaborează permanent și transparent cu toate organele judiciare, în limitele competențelor sale legale. Toți angajații instituției au obligația și dreptul de a furniza informațiile solicitate de organele de urmărire penală sau de instanțele de judecată, fără ca această conduită să constituie vreodată un motiv de sancționare ori de încetare a raporturilor de muncă.

Ceea ce nu poate fi acceptat este transformarea relațiilor de serviciu într-un mecanism de supraveghere clandestină a colegilor și a superiorilor ierarhici.

Înregistrarea pe ascuns a discuțiilor purtate în exercitarea atribuțiilor de serviciu și valorificarea ulterioară a acestora în scopul construirii unor narațiuni publice reprezintă un comportament incompatibil cu obligația de loialitate, cu buna-credință și cu climatul de încredere care trebuie să existe într-o instituție publică.

Primaria Bacau va analiza toate împrejurările în care aceste înregistrări au fost realizate și difuzate și își rezervă dreptul de a uza de toate mijloacele legale pentru apărarea drepturilor și intereselor sale, precum și ale funcționarilor și salariaților afectați.

Solicităm publicarea prezentului drept la replică în aceleași condiții de vizibilitate ca articolul la care acesta se referă, precum și rectificarea afirmațiilor care creează în mod nejustificat legături de cauzalitate între concedierea fostei angajate și presupusa sa calitate într-un dosar penal, în lipsa oricăror dovezi care să susțină o asemenea afirmație.