Drept la replică al Dedalus Tech SRL privind afirmațiile publice formulate de DAN AIR SRL

COMUNICAT DE PRESĂ

Drept la replică privind afirmațiile publice formulate de DAN AIR S.R.L.

Ghercești, Dolj – 24 iulie 2026

DEDALUS TECH S.R.L., organizație de întreținere certificată EASA Part-145 (RO.145.0034), respinge ferm afirmațiile cuprinse în comunicatul de presă difuzat de DAN AIR la data de 23 iulie 2026, pe care le consideră neadevărate, tendențioase și de natură să prejudicieze grav reputația unei organizații care operează de ani de zile sub supravegherea continuă a Autorității Aeronautice Civile Române și a auditurilor EASA, fără incidente de siguranță.

Realitatea, susținută integral de documente, este următoarea:

1. Disputa este de natură financiară, nu tehnică. La originea situației se află refuzul repetat al DAN AIR de a-și achita obligațiile de plată către DEDALUS TECH și de a livra piesele necesare finalizării lucrărilor comandate. Chiar anexele publicate de DAN AIR confirmă acest lucru: lista lucrărilor rămase deschise poartă mențiunea „PENDING PARTS” – piese care trebuiau puse la dispoziție de operator și care nu au fost livrate niciodată, în ciuda solicitărilor noastre scrise și a termenelor comunicate în avans. Nu întâmplător, în luna iunie 2026 DEDALUS TECH a fost nevoită să acționeze în instanță pentru recuperarea creanțelor restante, solicitând inclusiv deschiderea procedurii de insolvență a DAN AIR (dosarul nr. 20055/3/2026 aflat pe rolul Tribunalului București). Comunicatul de presă al DAN AIR a fost emis la scurt timp după acest demers, ceea ce indică în mod evident motivația reală care a stat la baza acestuia.

2. Starea aeronavei este consecința directă a deciziilor DAN AIR. Componentele lipsă din fotografiile prezentate publicului (tobogane de evacuare, echipamente și agregate) au fost demontate la cererea expresă și scrisă a DAN AIR, prin comenzi de lucru emise chiar de operator, pentru a fi folosite pe alte aeronave. Prezentarea acestor demontări drept „neconformități de stocare” este o denaturare a realității.

3. DEDALUS TECH nu a certificat niciodată aeronava ca aptă de zbor. Societatea noastră a emis un certificat parțial care consemnează transparent atât lucrările executate, cât și pe cele neexecutate din motive imputabile operatorului. Aeronava nu a primit din partea DEDALUS TECH niciun document care să permită repunerea sa în serviciu, tocmai pentru că am refuzat să certificăm lucrări neefectuate.

4. Nu DAN AIR a încetat colaborarea, ci DEDALUS TECH. Contractul de întreținere a ajuns la termen în cursul acestui an, iar DEDALUS TECH este partea care a decis să nu îl reînnoiască, ca urmare a comportamentului comercial al operatorului: facturi neachitate, presiuni și un mod de comunicare incompatibil cu o relație profesională, toate documentate în corespondența dintre părți.

5. Cu privire la „vechea și noua conducere”. Echipa DEDALUS TECH este, în esență, aceeași care a deservit ireproșabil operatorii aerieni, inclusiv DAN AIR, încă de la înființare. Singura modificare a vizat o funcție de conducere, iar campania publică actuală este alimentată de persoane care au părăsit societatea și care au astăzi interese personale și relații directe cu conducerea DAN AIR. Lăsăm publicului aprecierea obiectivității unor acuzații formulate în acest context.

DEDALUS TECH își va prezenta poziția, împreună cu toate înscrisurile doveditoare, exclusiv în fața autorităților competente, cu care cooperează deplin și transparent. Totodată, ne rezervăm dreptul de a acționa în justiție pentru repararea integrală a prejudiciului de imagine cauzat prin afirmațiile publice nereale, inclusiv prin calificări de natură penală formulate în absența oricărei hotărâri judecătorești.

Mai jos regăsiți o prezentare a contradicțiilor, viciilor de procedură și lipsei de temei care caracterizează acuzațiile formulate de DAN AIR.