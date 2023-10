DREPT LA REPLICĂ în cazul terenului Mărășești 100A: „În Bacău, investitorii nu sunt bine primiți dacă nu sunt și agreați de anumite partide politice”

Prof. Viorica Manole, unul dintre proprietarii terenului de pe strada Mărășești 100A, a transmis următorul DREPT LA REPLICĂ:

Având în vedere faptul că articolul publicat de dumneavoastră „Construcția de pe Mărășești 100A va fi demolată. Sen. Cristina Breahnă-Pravăț: „Justiția face dreptate cetățenilor și dă o lecție celor care s-au înstăpânit pe spațiul verde al Bacăului” conține mai multe neadevăruri și chiar informații de natură să afecteze imaginea mea publică, vă rog să publicați acest drept la replică.

Terenul pe care s-a edificat construcția nu a fost încadrat niciodată ca spațiu verde. Acesta a fost mereu „curs construcții”. Spațiul verde despre care vorbește doamna senator era, în fapt, o junglă urbană, defrișarea și igienizarea terenului fiind făcută chiar de proprietarul de drept, respectiv domnul Buzdugan, parcurgând toți pașii legali necesari în această situație.

Istoric, terenul a fost al familiei Buzdugan și blocul a fost construit pe terenul lor după o expropriere abuzivă, în perioada comunismului. De fapt, familia a recuperat doar parțial terenul care i-a fost în proprietate.

Ulterior, familia mea a achiziționat două parcele de teren, repet, de la foștii proprietari care au fost puși în posesie prin hotărâri judecătorești.

Pentru edificarea construcției s-au luat toate avizele necesare, autorizația de construcție fiind perfect legala, lucru confirmat de toate expertizele judiciare solicitate de reclamanți și pe care vi le putem pune la dispoziție.

Mai mult, certificatul de urbanism eliberat stipulează clar faptul că terenul este curs construcții și am respectat toți indicatorii urbanistici prevăzuți în Planul Urbanistic General al Bacăului. Foarte important de precizat: pentru zona respectivă, Planul Urbanistic permitea construirea unui bloc de 10 etaje, dar am optat pentru cea mai simplă variantă, respectiv doar parter, cu amenajarea unui spațiu verde cu valoare dendrologică ridicată pe mai bine de jumătate din suprafața terenului. Din dorința de a respecta o coerență urbanistică în zonă, am evitat folosirea la maximum a terenului, care ar fi permis ridicarea blocului de 10 etaje.

Tot acest proces a fost un circ mediatic, întreținut cu sprijinul larg al PSD, fără a avea vreo legătură cu drepturile cetățenilor sau interesul pentru suprafața verde a municipiului, ci doar cu dorința de răzbunare și de a plăti „polițe” din trecut.

Mai mult, referitor la sprijinul instituțiilor locale din subordinea PSD, respectiv ISC, procesul verbal a constatat ca „nelegalități” faptul că am construit clădirea păstrând aliniamentul clădirilor învecinate ( probabil era mai bine în zig zag după părerea fostului director) și că avizele nu erau vizate spre neschimbare. Acesta din urmă este o minciună, ele puteau fi verificate la avizator. Procesul verbal a fost anulat când am făcut plângerea prealabilă, dar a fost folosit cu succes pentru suspendarea construcției. Acesta a fost de fapt obiectivul acestui proces verbal, fără el nu se putea suspenda lucrarea.

Pot înțelege dorința de afirmare politică, dar nu în detrimentul unor familii care și-au dirijat economiile într-o investiție derulată pe un teren proprietate privată, respectând toate normativele în vigoare și pe deasupra, cu bune intenții.

Practic, ce se întâmplă în mod real în prezent este o încălcare grosolană a dreptului de proprietate, dincolo de manipulările politice și falsul interes pentru drepturile băcăuanilor. Cel mai grav este că o astfel de decizie poate crea un precedent periculos și pe de altă parte, transmite și semnalul că, în Bacău, investitorii nu sunt bine primiți dacă nu sunt și agreați de anumite partide politice.

Cum am așteptat trei ani în instanță, încercând să ne demonstrăm buna credință, acceptând toate expertizele posibile care de altfel ne-au dat dreptate întru totul, vom mai aștepta câteva zile motivarea instanței asupra acestei hotărâri.

