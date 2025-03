DSP Bacău: Vaccinarea, o modalitate sigură de a vă proteja copiii de boli care le pot pune viața în pericol

În perioada martie-aprilie 2025, la nivelul întregii țări se vor desfășura activități de promovare a vaccinării, conform Calendarului Național de Vaccinare. Această inițiativă urmărește să crească nivelul de conștientizare cu privire la importanța vaccinărilor și să încurajeze părinții să-și protejeze copiii împotriva bolilor care pot fi prevenite prin vaccinare.

De ce este importantă vaccinarea?

Prin prevenirea răspândirii bolilor infecțioase, vaccinarea are un rol crucial în protejarea sănătății copiilor. An de an vaccinarea salvează milioane de vieți și alte milioane de oameni sunt protejați prin vaccinare de numeroase boli și dizabilități.

Atunci când o parte semnificativă a oamenilor este protejată prin vaccinare de apariția bolii, apare fenomenul de „imunitate de grup”, transmiterea bolii este încetinită, ajungând să fie protejate inclusiv persoanele care nu pot beneficia de vaccinare, de exemplu copiii cu vârste prea mici pentru a primi un anumit vaccin, nou-născuții, persoane care suferă de anumite afecțiuni pentru care este contraindicată vaccinarea. Vaccinarea reprezintă una dintre cele mai cost-eficiente modalități de a salva vieți și de a promova sănătatea și bunăstarea pe tot parcursul vieții.

Calendarul Național de Vaccinare din România

Obiectivul vaccinărilor incluse în Calendarul National de Vaccinare este de a proteja sănătatea populației împotriva principalelor boli transmisibile care pot fi prevenite prin vaccinare. Aceste boli sunt: hepatita B, tuberculoza, tetanosul, difteria, tusea convulsivă, poliomielita, infecțiile cu Haemophilus influenzae tip B, infecțiile pneumococice, rujeola, rubeola și oreionul.

Institutul Național de Sănătate Publică și direcțiile de sănătate publică județene atrag atenția asupra importanței respectării recomandărilor medicale în ceea ce privește vaccinarea copiilor. „Vaccinarea este modalitatea sigură, eficientă și rapidă prin care putem să protejăm copiii împotriva unor boli grave, care pot conduce la decese. Prin vaccinare putem evita episoade de boală ale copiilor, episoade de internare și chiar decesele produse de boli pentru care există metode de prevenire.”

Oamenii din comunități se pot implica activ în această campanie prin participarea la evenimentele locale care se vor organiza, prin distribuirea materialelor informative și a informațiilor primite și prin încurajarea prietenilor și a familiei de a-și vaccina copiii. (sursa: comunicat de presă DSP Bacău)