Eurodeputatul Benea cere sprijin financiar suplimentar pentru regiunile de la granița estică a UE: „Solidaritatea europeană trebuie transformată în suport concret”

Eurodeputatul Dragoș Benea anunță că va depune o serie de amendamente la raportul privind politica de coeziune în regiunile frontaliere estice ale Uniunii Europene, prin care solicită alocări financiare sporite și măsuri dedicate pentru regiunile aflate în prima linie a efectelor războiului din Ucraina.

Potrivit europarlamentarului, securitatea Europei începe de la frontierele estice ale Uniunii, iar regiunile situate în vecinătatea conflictului din Ucraina au nevoie de un sprijin consistent pentru a-și consolida reziliența și capacitatea de dezvoltare.

„Războiul din Ucraina și consecințele sale multiple ne arată cât de importante sunt aceste zone și că decizia Comisiei Europene de a sprijini concret regiunile de pe flancul estic este mai mult decât necesară”, a transmis Dragoș Benea.

Eurodeputatul este raportor alternativ pentru raportul „Politica de coeziune în regiunile frontaliere estice ale UE: consolidarea rezilienței teritoriale și a cooperării transfrontaliere”, document elaborat în contextul inițiativei Comisiei Europene „Strong Regions for a Safe Europe”.

Printre principalele amendamente pe care intenționează să le depună se numără:

creșterea ratei de cofinanțare europeană la 95% pentru proiectele derulate în regiunile de frontieră estică;

majorarea ratei de prefinanțare la 20%, pentru a facilita demararea investițiilor de către autoritățile locale și regionale;

rezervarea a cel puțin 10% din instrumentele financiare relevante ale Uniunii Europene pentru aceste regiuni.

În opinia lui Benea, viitoarele planuri naționale și regionale ale statelor membre ar trebui să includă un pachet financiar distinct destinat regiunilor de la frontiera estică, astfel încât acestea să nu fie nevoite să concureze în condiții dezavantajoase pentru accesarea fondurilor europene.

Eurodeputatul, care reprezintă Regiunea Nord-Est în Parlamentul European, susține că experiența ultimilor ani demonstrează impactul semnificativ pe care războiul din Ucraina l-a avut asupra comunităților din estul României.

„Este poate cel mai potrivit moment să transformăm solidaritatea europeană în suport concret pentru regiunile frontaliere din cele nouă state membre de pe flancul estic al Uniunii Europene”, a mai transmis Dragoș Benea, subliniind că aceste comunități resimt efectele conflictului atât din punct de vedere economic și social, cât și în ceea ce privește securitatea.