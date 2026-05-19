Eurodeputatul Dragoș Benea: „Imposibil de crezut că PSD a picat în sondaje după ce a îndepărtat principala cauză pentru care românii spun că țara merge într-o direcție greşită”

Într-un mesaj cu privire la sondajele de opinie apărute în spaţiul public, eurodeputatul Dragoș Benea (președintele PSD Bacău) susţine că scenariul potrivit căruia PSD ar fi ajuns pe locul trei în preferinţele electoratului după retragerea sprijinului pentru Ilie Bolojan este „o «aspirină» sociologică de la Inscop”, comparabilă cu previziunile eşuate care îi dădeau favoriţi, în trecut, pe Mircea Geoană, Nicolae Ciucă sau Sebastian Burduja.

Redăm mesajul eurodeputatului Dragoș Benea:

„Sondorii” care-l dădeau preşedinte, în 2024, pe Mircea Geoană, pe Ciucă în turul 2 sau pe Burduja primar general al Capitalei au „copt” o nouă ghindă: că Partidul Social Democrat ar fi căzut pe locul 3 în preferințele românilor, după moțiunea anti-Bolojan.

Ridicolul e la el acasă: imposibil de crezut că PSD a picat în sondaje după ce a îndepărtat de la Palatul Victoria principala cauză pentru care peste 8 din 10 români spun că țara merge într-o direcție greşită. Unde mai pui, că 97% din cei 5000 de social-democrați care au participat la consultarea internă au dat un mesaj clar cu privire la retragerea sprijinului politic acordat lui Bolojan.

Vorba preşedintelui Grindeanu: Nu ne mai votează oamenii că l-am dat jos pe Bolojan?

Şi încă ceva – de unde, până unde e de neconceput un guvern fără Bolojan premier? E cumva predestinat acestei funcții, că voturile necesare oricum nu le are (PNL şi USR sunt perdantele alegerilor parlamentare, nu câştigătoarele lor)?

Se vor încheia, odată şi-odată, consultările de la Cotroceni; se va cristaliza o nouă majoritate, lucrurile vor reveni la normal, iar meteorica isterie Bolojan va mocni undeva într-un plan secund, marginal.

Enormitatea de a scoate din joben sondaje aberante despre PSD, ca cele cu Geoană sau Burduja odinioară, va rămâne, iar cei care nu pot concepe – nici în ruptul capului – că mitul providențialului Bolojan e pe ducă pot cere, din când în când, câte o „aspirină” sociologică de la Inscop.