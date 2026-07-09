Eurodeputatul Dragoș Benea, printre cei mai influenți zece europarlamentari români, potrivit unui clasament Eumatrix

Eurodeputatul băcăuan Dragoș Benea se numără printre primii zece cei mai influenți europarlamentari români, potrivit „Indexului influenței europarlamentarilor 2026”, realizat de platforma Eumatrix.eu, specializată în prognoză politică și analiza instituțiilor europene.

Conform informațiilor prezentate de eurodeputatul băcăuan într-o postare publicată pe rețelele de socializare, clasamentul analizează activitatea parlamentarilor europeni pe baza a trei criterii principale: activitatea desfășurată în Parlamentul European, inclusiv coordonarea comisiilor și elaborarea rapoartelor, consultarea factorilor interesați în procesul legislativ și participarea la vot.

Benea subliniază că vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, ocupă primul loc în clasamentul influenței, apreciind totodată prezența mai multor eurodeputați social-democrați în topul realizat de Eumatrix.

Europarlamentarul afirmă că funcția de președinte al Comisiei pentru Dezvoltare Regională (REGI) din Parlamentul European a avut un rol esențial în activitatea sa, menționând că, în domeniul dezvoltării regionale și al zonelor rurale, este clasat pe primul loc în evaluarea realizată de platformă.

„Nu aș fi putut realiza asta fără contribuția asistenților și colaboratorilor care, prin implicarea lor, dau coerență activităților din comisia REGI”, a transmis Dragoș Benea.

Acesta consideră că actualul context geopolitic readuce politica de coeziune în centrul dezbaterilor europene, în condițiile în care Uniunea Europeană își redefinește prioritățile de finanțare.

„Este necesar ca vocea României să se facă și mai pregnant auzită, cu atât mai mult într-o astfel de conjunctură complicată, în care deciziile luate la Bruxelles vor influența, pentru mulți ani de acum înainte, viețile a sute de milioane de europeni”, afirmă eurodeputatul.

În finalul mesajului său, Dragoș Benea susține că fondurile europene au avut un rol decisiv în dezvoltarea României, invocând investițiile în infrastructură și sănătate. El apreciază că proiecte precum autostrăzile, aeroporturile, spitalele regionale sau dezvoltarea comunităților locale au fost posibile datorită finanțărilor europene și critică discursurile eurosceptice și populiste pe această temă.

Indexul Eumatrix poate fi studiat AICI.