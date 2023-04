Evenimente sportive pe care poți paria în această vară

Sportul nu se întrerupe nici pe timp de vară, ci propune și mai multe evenimente de anvergură pe care fanii le așteaptă un an întreg. Finala Champions League, Turul Franței, turneu de tenis de la Wimbledon și Cupa Mondială de fotbal feminin sunt doar patru dintre aceste evenimente accesibile și pariorilor din întreaga lume.

În sportul rege este foarte multă liniște pe timp de vară când vine vorba despre echipele de club, dar în 2023 lucrurile stau puțin diferit pentru că s-au decalat datele datorită organizării Cupei Mondiale din Qatar. Pariorii pot fi mulțumiți de faptul că pot plasa pariuri sportive live sau înaintea începerii pe evenimente precum finala Champions League, Turul Franței, turneul de tenis de la Wimbledon și Cupa Mondial de fotbal feminin.

Finala Champions League

Cea mai prestigioasă competiție europeană destinată echipelor de club a ajuns la cea de-a 68-a ediție și este pentru a 31-a oară în istorie când se organizează de la schimbarea denumirii în Champions League. Turneul se întinde pe aproape un an întreg, iar ediția din acest an a debutat pe 21 iunie și se încheie pe 10 iunie, la Istanbul, atunci când este programată finala.

Noul format al Champions League are o structură foarte bine pusă la punct și oferă șanse egale tuturor echipelor din campionatele mai slab cotate. Șase locuri sunt destinate echipelor care vin din calificări și al căror scop este să intre în grupe. România va fi și ea reprezentată de echipa care câștigă campionatul, dar a existat o perioadă când și campioana României mergea direct în grupele Champions League.

Cele șase echipe care vor intra în grupele Ligii Campionilor se vor alătura celor 26 de echipe din cele mai puternice campionate europene. Vor fi repartizate în câte 8 grupe a câte 4 echipe, de unde doar primele două clasate merg în primăvara europeană. Real Madrid este deținătoarea en-titre a trofeului și echipa care a cucerit trofeul de cele mai multe ori în istoria competiției.

Turul Franței

Turul Franței este o competiție care se adresează iubitorilor de ciclism și care se desfășoară în Franța și în țările adiacente ei. Organizată în premieră în anul 1903, este una dintre acele competiții care se întind pe mai multe săptămâni. Mai exact, aproximativ 3.400 de km trebuie să parcurgă cicliștii, iar timpul de desfășurare este de trei săptămâni.

Deși poartă denumirea de Turul Franței, ediția din 223 va debuta în Spania, acolo unde se vor desfășura primele trei curse. Abia din 4 iulie va intra pe teritoriu francez unde se va afla și marele câștigător. Turul Franței 2023 se întinde pe 3.404 km și este alcătuit din 21 de curse. Prima dintre ele are loc pe 1 iulie și ultima pe 23 iulie. Câștigătorul se va afla pe Champs-Elysees acolo unde este punctul de final.

Wimbledon

Turneul de tenis organizat la All England Lawn Tennis and Croquet Club și cunoscut sub denumirea de Wimbledon este cel mai vechi turneu din istoria tenisului. A fost organizat prima oară în anul 1877, pe iarbă dar de atunci a devenit o tradiție să se organizeze turneul. Ediția din 2023 va fi cea cu numărul 136 și una dintre cele mai interesante pentru că jucătorii din noua generație amenință fotoliul de lider ocupat în continuare de Novak Djokovic. Același jucător deține titlul de campion en-titre al turneului londonez, deși Roger Federer este jucătorul care deține cele mai multe titluri (8).

În proba de simplu feminin România a contat mai mult. În 2019, Simona Halep a reușit să câștige titlul, dar la ediție din 2023 nu știe dacă poate participa fiind în continuare suspendată. Campioana en-titre este Elena Rybakina, iar jucătoarea cu cele mai multe trofee este Martina Navratilova (9).

128 de sportivi vor lua parte pe tabloul principal al fiecărei probe de simplu, iar România va fi și ea reprezentată de cel puțin două sportive în proba simplu feminin. Wimbledon este și unul dintre puține turnee ale căror premii totale de aproximativ 40 de milioane de lire sterline. Două milioane îi revin câștigătorului probei de simplu.

Cupa Mondială de fotbal feminin

Înființată abia în anul 1991, Cupa Mondială de fotbal feminin a fost dominată de Statele Unite ale Americii. Aceeași echipă națională este campioana en-titre și principala favorită la câștigarea celui de-al cincilea trofeu. În afară de SUA, doar Germania (2), Norvegia și Japonia au reușit să mai câștige trofeul. Finala din urmă cu patru ani a avut loc între Statele Unite ale Americii și Țările de Jos,. Nord-americancele s-au impus cu scorul de 2 -0, Rapinoe și Lavelle reușeau atunci să înscrie.

Cupa Mondială de fotbal feminin din 2023 va fi cel de-al nouălea turneu de asemenea amploare, iar responsabile cu organizarea sunt Noua Zeelandă și Australia. 10 stadioane sunt pregătite să primească vizita fanilor celor 32 de țări din 6 confederații. Arena cu cea mai mare capacitate este „Stadium Australia” care găzduiește nu mai puțin de 83.500 de spectatori și va locul unde se va disputa finala. Competiția este programată să debuteze pe 20 iulie și se va încheia o lună mai târziu.

Chiar dacă vara se apropie și mulți sunt cu gândul la vacanță, pariorii sunt în stare de alertă și nu trebuie să își facă griji că nu vor mai avea pe ce să parieze. Din contră, vara anului 2023 este una incendiară și plină de evenimente care acoperă foarte multe sporturi interesante.