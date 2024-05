EXCLUSIV! Localul „La Biblioteque” de la Insulă se închide. Tribunalul a scos la lumină matrapazlâcurile de la licitația organizată de Primăria Bacău

Patronii localului La Biblioteque, de la Insula de Agrement, se văd nevoiți să tragă obloanele, după o decizie definitivă a Tribunalului Bacău. Magistrații au scos la iveală neregulile de la licitația organizată de Primăria Bacău, prin care câștigătoarea de drept, Gio Company, a fost scoasă pe tușă. Încă de la atribuirea cu cântec a spațiului de la Insulă, firma care deține „La Biblioteque” a reușit să strângă mai multe amenzi și dosare, după ce a făcut o serie de amenajări interzise prin contract.

Așa cum am arătat într-un articol anterior, licitația pentru spațiul de la Insula de Agrement a stârnit interesul DNA. La finalul procedurii organizate sub patronajul lui Neculai Enache, șef la Baze Sportive în cadrul Primăriei Bacău, câștigătoare a fost declarată firma GIO Company, cunoscută pentru mai multe localuri în oraș. A urmat însă o contestație și, după mai multe proceduri dubioase, în locul lui GIO a fost declarată câștigătoare SC Looking Forward SRL, despre care am mai scris cu alte ocazii (AICI sau AICI)

GIO a dat în judecată Primăria, considerând că a fost nedreptățită de comisia de licitație prezidată de Neculai Enache. Între timp, firma Looking Forward SRL a deschis localul „La Biblioteque” și a început o serie de amenajări interzise de contract și de regulamentul de urbanism. Poliția Locală a amendat firma pentru lucrările neautorizate și a dispus remedierea situației. Firma nu a ținut cont însă și a continuat activitatea. A fost sesizat astfel Inspectoratul Județean de Poliție Bacău, care a deschis un dosar în cauză. După aproximativ un an, polițiștii nu au prezentat vreun rezultat al cercetărilor.

Acum însă, procesul intentat de GIO Company a luat sfârșit, iar Tribunalul Bacău a desființat procesele verbale ale comisiei de licitație prin care s-a aprobat contestația Looking Forward. Astfel, printr-o decizie definitivă, magistrații au dispus intrarea în drepturi a societății GIO, care urmează să-și deschidă un local pe amplasament. După investițiile făcute, cei de la Looking Forward SRL se văd nevoiți să elibereze spațiul.

Facsimil: decizia Tribunalului Bacău

Mai mult, GIO este îndreptățită să ceară despăgubiri pentru perioada cuprinsă între noiembrie 2022 și prezent. De asemenea, instituțiile abilitate vor cerceta împrejurările prin care comisia de licitație a privat compania GIO de drepturile sale.