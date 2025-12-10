EXCLUSIV! Umbrărescu pierde licitația pentru DEx Bacău-Piatra Neamț! Câștigă Danlin XXL, din Neamț, de unde provine și ministrul Transporturilor

CNIR, companie din subordinea Ministerului Transporturilor, urmează să anunțe finalul licitației pentru Drumul Expres Bacău-Piatra Neamț. Câștigătoare ar urma să fie desemnată Danlin XXL, companie din Neamț, de unde provine Ciprian Șerban, ministrul Transporturilor. Printre pierzătoare se află și companiile lui Dorinel Umbrărescu. Potrivit unor surse, oferta financiară a Danlin XXL este cu 300 de milioane de lei mai scumpă decât cea de pe primul loc al clasamentului ofertelor financiare.

Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) a lansat la finalul anului 2024 licitația pentru proiectarea și execuția Drumului Expres Bacău–Piatra Neamț – o investiție strategică pentru întreaga regiune a Moldovei. Traseul, cu o lungime de aproximativ 51 de kilometri, va începe la intersecția cu Autostrada A7 (Bacău–Pașcani) și va traversa 15 unități administrativ-teritoriale din județele Bacău și Neamț.

Proiectul este finanțat prin Programul Transport 2021–2027, are o durată totală de 48 de luni (12 luni pentru proiectare și 36 pentru execuție) și o valoare estimată de 6,77 miliarde lei, fără TVA.

La termenul-limită din 27 martie 2025, CNIR a primit șapte oferte din partea unor companii și asocieri din România, Bulgaria, Turcia și Ucraina. Printre firmele interesate se află Spedition UMB, compania grupului Umbrărescu, care construiește deja Autostrada Moldovei (A7), centura Bucureștiului, Autostrada A3 și alte importante artere naționale. În competiție s-au mai înscris și alte asocieri: Kolin Insaat, Trace Group Hold – Yuksel Insaat – Citadina 98 – Tancrad; Bog’Art – Concelex – Rotary; Danlin XXL – Groma Hold – Intertranscom Impex; Precon Transilvania S.R.L, Automagistral-Pivden, Conextrust.

CNIR urmează să facă anunțul oficial

Potrivit unor surse neconfirmate oficial, evaluarea ofertelor financiare pentru investiția de 6,7 miliarde lei a stabilit următorul clasament al asocierilor: 1. Precon Transilvania SRL; 2. UMB și 3. Danlin XXL. Danlin XXL ar fi depus o ofertă mai scumpă cu circa 300 milioane de lei decât asocierea condusă de Precon Transilvania.

Până de Sărbători, CNIR ar urma să anunțe însă oficial drept câștigătoare asocierea condusă de Danlin XXL, companie din Neamț, județ din care provine și ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban.

Potrivit economedia.ro, Danlin XXL a făcut parte din Asocierea (Aqua Parc, Mavgo Holding, Danlin XXL și Stef Edil SRL.) care a lucrat pe DN 15 Bicaz – Poiana Largului, contract de peste 50 de milioane de euro, despre care Corpul de Control al Ministerului Transporturilor a arătat în 2020 că ar fi avut „deficiențe grave”.

În Bacău, Danlin XXL a fost contractată de Primăria Bacău pentru coridorul e deplasări nemotorizate Centru-Șerbănești, dar a lucrat și pe câteva drumuri județene. Un contract de 60 de milioane de euro ar fi fost recent reziliat, după ce Danlin XXL ar fi cerut majorări substanțiale ale prețurilor, iar Consiliul Județean ar fi refuzat.

Vom reveni.