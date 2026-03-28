„Fără mincinoși în funcții publice!” – deputatul Mircea Fechet critică dur administrația Viziteu

Deputatul PNL Bacău, Mircea Fechet, a lansat un atac amplu la adresa primarului municipiului Bacău, Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu, pe care îl acuză de „minciună” și de încercarea de a manipula opinia publică în privința situației financiare a orașului. Reacția a venit după ce primarul Bacăului a susținut public că nu el ar fi de vină pentru scăderea de la 10 la 5 procente a bonificației pentru plata în avans a taxelor și impozitelor locale, în contextul majorării substanțiale a acestora.

„Fără mincinoși în funcții publice!” – este mesajul cu care își începe intervenția liderul liberal, într-un context pe care îl descrie drept unul în care România „are nevoie de echilibru și de decizii limpezi”.

În postarea sa, Mircea Fechet susține că primarul ar încerca să arunce vina asupra Guvernului pentru problemele bugetare ale municipiului, deși deciziile care au generat situația actuală ar aparține exclusiv administrației locale conduse de Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu.

Deputatul liberal afirmă că una dintre principalele cauze ale tensiunilor din municipiu este majorarea taxelor și impozitelor locale „la un nivel maxim”, măsură pe care o consideră nejustificată și împovărătoare pentru populație și mediul de afaceri. În opinia sa, această decizie a fost urmată de o strategie de comunicare prin care responsabilitatea este transferată către Executiv.

Totodată, Mircea Fechet îl acuză pe edil că a eliminat bonificația de 10% pentru plata anticipată a taxelor locale, o facilitate utilizată în majoritatea municipiilor din țară. Anunțul privind reintroducerea acesteia abia din 2027 este catalogat de liberal drept „o păcăleală” și „o dovadă de dispreț față de băcăuani”.

În plan politic, deputatul critică dur și relațiile din Consiliul Local, vorbind despre o „anomalie” în care USR ar colabora cu AUR, situație pe care o consideră contrară votului exprimat de cetățeni.

În același mesaj, liderul PNL Bacău face referire și la atacurile lansate de primar la adresa premierului Ilie Bolojan, pe care le consideră nejustificate și lipsite de efecte concrete asupra problemelor orașului.

„Atacul la adresa premierului nu rezolvă nimic. Nu scade taxele, nu aduce investiții și nu repară erorile grave de administrație”, afirmă Mircea Fechet, care adaugă că astfel de poziții „produc doar zgomot și confuzie”.

În final, deputatul liberal susține că municipiul Bacău are nevoie de „un gospodar serios”, care să ia decizii coerente și asumate, nu de „explicații încrucișate și vinovați inventați”, subliniind că responsabilitatea pentru situația actuală revine administrației locale.