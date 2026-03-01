Ferma Bettine – Un proiect social al Asociației Betania

De peste 30 de ani, Asociația Betania este alături de persoanele vulnerabile din comunitate, susținând copiii cu tulburări din spectrul autist, adulții cu dizabilități, tinerii care au părăsit sistemul de protecție și familiile care se confruntă cu lipsuri materiale sau cu situații medicale grave. Multe dintre aceste intervenții sunt posibile datorită sponsorilor, partenerilor și oamenilor care aleg să sprijine activitatea asociației prin donații sau redirecționări de impozit.

„În același timp, ne-am dorit să facem un pas mai departe. Să construim un mecanism propriu, stabil și responsabil, prin care să susținem constant activitatea socială, dincolo de sursele clasice de finanțare. Așa a apărut unul dintre proiectele noastre de economie socială: Ferma Bettine din Găgești, județul Vaslui”, se precizează într-un comunicat al Asociației Betania.

De la producție la impact social

Prin preluarea fermei de capre Bettine, Asociația Betania și-a extins portofoliul de proiecte sociale, integrând o activitate economică reală într-un model de susținere a serviciilor comunitare.

Ferma a fost înființată în 2007 ca proiect social și beneficiază de dotări moderne, respectând standarde de calitate în producția de lapte și produse lactate.

În prezent, ferma produce iaurturi, brânză proaspătă și maturată, precum și o selecție de specialități din lapte de capră, cum ar fi brânza cu nucă, cu mărar, cu chimen, tartinabilă, în parafină și caș.

Rețetele sunt de proveniență olandeză, iar produsele sunt realizate cu atenție la calitate și cu un preț accesibil.

Veniturile obținute din vânzarea produselor nu reprezintă doar o activitate economică. Ele contribuie direct la susținerea serviciilor sociale ale Asociației Betania.

Practic, fiecare produs cumpărat sprijină, indirect, terapiile copiilor cu TSA, programele de integrare pentru tineri sau intervențiile pentru familiile aflate în dificultate.

Terapie ocupațională într-un cadru real de muncă

Ferma Bettine este și un loc în care incluziunea socială capătă formă concretă.

Încă de la înființare, ferma a fost dedicată și persoanelor cu dizabilități.

În prezent, 11 beneficiari ai Locuinței Protejate din Găgești, unitate a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului Vaslui, desfășoară activități de terapie ocupațională în cadrul fermei.

Aceștia participă la activitățile zilnice, precum hrănirea animalelor, menținerea curățeniei și alte sarcini adaptate nivelului lor de autonomie.

Pe lângă experiența practică și relațională, beneficiarii sunt recompensați cu produse ori de câte ori este necesar.

Un model de economie socială

Ferma Bettine este modul nostru de a arăta că responsabilitatea față de comunitate înseamnă și inițiativă. De-a lungul anilor, activitatea Asociației Betania a fost susținută prin generozitatea sponsorilor, prin parteneriate stabile și prin sprijinul oamenilor care au ales să fie alături de noi. Le suntem profund recunoscători tuturor celor care contribuie constant la susținerea serviciilor noastre sociale. În același timp, am simțit că este important să facem și mai mult. Să construim un proiect al nostru, care să genereze resurse proprii și să aducă un plus de stabilitate pentru copiii, tinerii și adulții pe care îi sprijinim zi de zi. Le mulțumim tuturor celor care aleg să cumpere produsele Bettine. Fiecare alegere înseamnă sprijin pentru servicii terapeutice, pentru integrare socială și pentru continuitatea intervențiilor noastre. Dacă dorești să susții și tu activitatea Asociației Betania, o poți face în mai multe moduri: prin alegerea produselor Fermei Bettine, prin redirecționarea a 3,5% din impozitul pe venit sau, în cazul companiilor, prin redirecționarea a până la 20% din impozitul pe profit prin Formularul 177. Îți mulțumim! Asociația Betania