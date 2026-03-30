Finanțarea podului nou peste Bistrița, pe „masa” coaliției de guvernare. Eurodeputatul Benea, apel pentru Dominic Fritz

Finanțarea noului nou peste Bistrița, care ar urma să lege Bacăul de Letea Veche, ar putea ajunge pe „masa” coaliției de guvernare, la propunerea eurodeputatului Dragoș Benea, președintele PSD Bacău. În prezența lui Sorin Grindeanu, președintele național al PSD, Benea a făcut un apel la Dominic Fritz, liderul național al USR.

Așa cum Ziarul de Bacău a anunțat, Consiliul Județean Bacău a aprobat azi indicatorii tehnico-economici pentru unul dintre cele mai așteptate proiecte de infrastructură din zona Bacăului: noua legătură rutieră dintre strada Milcov, comuna Letea Veche și Autostrada A7, pe tronsonul estic. Pentru execuția acestui proiect s-au asociat municipiul Bacău, comuna Letea Veche și Consiliul Județean Bacău.

„Profit de prezența domnului președinte Sorin Grindeanu, probabil cel mai performant ministru al Transporturilor, să îl informez și pe el, și pe domnul Fritz (Dominic Fritz – președintele USR – n.n), că s-au aprobat indicatorii pentru cel mai îndrăzneț proiect din zona de est a județului: un nou pod peste Bistrița. Va fi nevoie și de suținere financiară guvernamentală, pentru că vorbim despre o investiție importantă, nu despre un stadion, care va dezvolta și zona de est a județului, dar și o bună parte din municipiul Bacău”, a declarat Dragoș Benea.

El a precizat că acesta este încă un argument pentru funcționarea coaliției de guvernare, dar „nu în orice condiții și cu oricine”.

Cât va costa noul pod peste râul Bistrița?

Investiția este de fapt mai amplă, fiind vorba despre un nou drum, care va avea o lungime totală de 5.408 metri și va include un pod peste Bistrița, patru giratorii noi, două noduri rutiere la intersecția cu A7, trotuare, piste de biciclete și lucrări de relocare a utilităților. Costurile totale ale investiției ar fi de 714 milioane de lei.