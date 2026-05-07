Flagrant de corupție în Bacău: doi bărbați au încercat să cumpere influență cu 2.500 de euro pentru recuperarea permisului auto

Un polițist din cadrul IPJ Bacău a denunțat o tentativă de mituire, iar ofițerii de la Investigarea Criminalității Economice au organizat un flagrant delict. Doi bărbați, de 22 și 53 de ani, sunt cercetați pentru cumpărare de influență.

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Bacău, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău, au documentat activitatea infracțională a doi bărbați, în vârstă de 22 și 53 de ani, suspectați de cumpărare de influență.

Potrivit anchetatorilor, totul a pornit de la denunțul formulat de un polițist din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bacău. În urma sesizării, oamenii legii au organizat și realizat, pe 7 mai, un flagrant delict.

Din cercetări a reieșit că cei doi bărbați ar fi promis și ulterior ar fi oferit polițistului suma de 2.500 de euro pentru ca acesta să intervină pe lângă un coleg care instrumenta un dosar penal privind o infracțiune la regimul circulației rutiere.

Scopul urmărit de suspecți ar fi fost obținerea unei soluții favorabile în dosar și recuperarea permisului de conducere al unuia dintre ei.

După realizarea flagrantului, cei doi au fost conduși la sediul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău pentru continuarea cercetărilor.

Ancheta este în desfășurare.