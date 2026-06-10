FOTO Accident în comuna Oituz! Două persoane au fost transportate la Compartimentul de Primiri Urgențe Onești

Adaugă Ziarul de Bacău ca sursă preferată în Google

Un accident rutier grav a avut loc, în această după-amiază, în comuna Oituz, satul Oituz.

Pentru gestionarea situației de urgență, la locul evenimentului au fost mobilizate o autospecială de stingere cu apă și spumă din cadrul Detașamentului de Pompieri Onești precum și un echipaj SMURD și o ambulanță aparținând Serviciului de Ambulanță Județean Bacău.

În urma accidentului au rezultat două victime conștiente și cooperante, care au fost evaluate și monitorizate medical la fața locului de către echipajele de intervenție. Ulterior, acestea au fost transportate la Compartimentul de Primiri Urgențe Onești pentru investigații și îngrijiri medicale de specialitate.

Pompierii au asigurat, de asemenea, măsurile de prevenire și stingere a incendiilor la locul producerii evenimentului.