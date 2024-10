FOTO: Aeroportul Bacău a trecut „testul” pelerinilor hasidici. La nici o zi după ultima cursă, aerogara arată ca nouă

Tranzitul celor peste 22.000 de pelerini hasidici prin Aeroportul Bacău într-o perioadă extrem de scurtă a reprezentat o adevărată verificare a limitelor capacităților de infrastructură aeroportuară, de organizare logistică și a capabilităților echipelor tuturor entităților implicate. Deși facilitarea pelerinajului a fost catalogat de unii drept un „coșmar logistic”, Aeroportul Internațional „George Enescu” a făcut față provocării.

În perioada 28 septembrie – 9 octombrie 2024, aeroportul a procesat 115 zboruri operate de cinci companiile aeriene: Fly One Airlines, El Al, Arkia, Hi Sky și Sky Up. Peste 60% din toate zborurile au fost operate de către operatori aerieni din România.

Curățenie generală la Aeroport

Deși în mediul online au apărut mai multe videoclipuri cu mizeria lăsată în urmă de pelerini, reprezentanții Aeroportului Bacău arată că deja aerogara este curată și nu au existat probleme. Aceștia menționează că la un aflux atât de mare de persoane, într-o perioadă atât de scurtă, este normal să apară mizerie, însă totul a fost remediat.

FOTO:

În schimb, această experiență nu face decât să ridice nivelul Aeroportului Bacău, care prin această reușită capătă anvergură la nivel național și internațional.

„A fost întărită poziția Aeroportului Internațional „George Enescu” Bacău ca punct de reper internațional. Totodată au fost reconfirmate capacitățile și capabilitățile tuturor instituțiilor statului Român în asigurarea organizării a astfel de evenimente de anvergură.

Colaborarea strânsă cu autoritățile locale de menținere a ordinii publice, respectiv: Serviciul Român de Informații, Inspectoratul de Poliție Județean Bacău, Inspectoratul de Jandarmi Județean Bacău, I.S.U, Poliția Locală și Gruparea de Jandarmi Mobilă, Poliția de Frontieră, Poliția Transporturi, a fost crucială pentru menținerea unui nivel ridicat de siguranță pe parcursul evenimentului”, au transmis reprezentanții AIGE Bacău.