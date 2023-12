FOTO: Bărbat lovit pe trecerea de pietoni de la Arena Mall. Martor: „L-a luat pe parbriz și l-a aruncat la 10 m”

Un bărbat a fost accidentat, în cursul acestei după-amiezi, pe trecerea de pietoni din dreptul Arena Mall din Bacău. Potrivit unui martor, pietonul a fost „luat pe parbriz și aruncat la 10 m distanță”. Se pare că victima a ajuns la spital cu ambele picioare rupte.

Fotografia a fost făcută publică pe unul din grupurile de Facebook. Autorul imaginii, Bogdan Diaconu, a făcut și câteva precizări: „Soferul a trecut pe galben dinspre NORD spre Centru. Semaforul pentru masini e la o distanta considerabila fata de trecerea de pietoni, fapt pentru care atunci cand masina ajunge in dreptul trecerii de pietoni, ei au verde deja si sunt angajati in traversare. Victima a fost luata pe parbriz si aruncata mai bine de 10 m. Victima are picioarele rupte si in momentul de fata e in spital. In timp ce politia lua masuratorile necesare, alti soferi faceau acelasi lucru, blocandu-se in dreptul trecerii de pietoni”.