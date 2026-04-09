Ziarul de Bacău

Ești aici: Acasă / Actualitate / FOTO Două case din comuna Asău, mistuite într-un incendiu puternic

FOTO Două case din comuna Asău, mistuite într-un incendiu puternic

Lasă un comentariu

Un incendiu devastator a izbucnit, în cursul serii trecute, în comuna Asău, în urma căruia au fost mistuite două locuințe.

La locul intervenției au fost mobilizate patru autospeciale de stingere cu apă și spumă (ASAS) și o ambulanță SMURD.

La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta la două locuințe, pe o suprafață de aproximativ 160 mp.
Incendiul a fost localizat în timp operativ și lichidat.

Potrivit ISU Bacău, cauza probabilă de producere a incendiului a fost jarul căzut din sistemele de încălzire.

Reader Interactions

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *