FOTO: Incendiu în cartierul CFR, din municipiul Bacău: trei gospodării afectate, o persoană rănită

În dimineața zilei de 12 martie, în jurul orei 04:30, pompierii militari au intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit pe strada Alba Iulia din municipiul Bacău. La fața locului au fost mobilizate trei autospeciale de stingere cu apă și spumă și un echipaj SMURD.

Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Bacău, flăcările se manifestau la acoperișurile și anexele a trei gospodării. Intervenția rapidă a pompierilor a împiedicat extinderea incendiului la locuințele din vecinătate, limitând astfel pagubele materiale.

O persoană a fost rănită ușor, suferind o plagă tăiată la membrul superior, și a fost transportată la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) Bacău de echipajul SMURD.

Pagubele provocate de incendiu includ:

aproximativ 60 mp din acoperișul unei locuințe și o anexă de circa 40 mp;

aproximativ 50 mp din acoperișul unei locuințe și o anexă de aproximativ 20 mp;

aproximativ 30 mp din acoperișul unei locuințe și izolația pe o suprafață de aproximativ 70 mp.

Cauza probabilă a incendiului a fost un coș de fum deteriorat.

Autoritățile recomandă proprietarilor să verifice periodic starea coșurilor de fum și instalațiilor de încălzire pentru a preveni astfel de evenimente.