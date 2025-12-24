FOTO: Incendiu în Târgu Trotuș, în seara de Ajun

Momente dramatice pentru o familie din satul Viișoara, comuna Târgu Trotuș, în seara de Ajun. Casa le-a luat foc în urma unui scurtcircuit.

În această seară, pompierii au fost solicitați să intervină la un incendiu ce se manifestă la o casă pe raza comunei Târgu Trotuș, sat Viișoara.

La fața locului au intervenit forțe din cadrul Detașamentului de Pompieri Onești cu două autospeciale de stingere. În sprijin s-a deplasat și o autospecială de stingere cu apă și spumă din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Târgu Ocna.

Ajunși la locul intervenției s-a constatat faptul că incendiul se manifesta la nivelul acoperișului pe o suprafață de cca. 100 mp.

Din fericire nu sunt înregistrate victime.

Incendiul a fost lichidat. Au ars bunuri din 3 camere și o bucătărie, pe o suprafața de cca. 100 mp, și cca. 80 mp. anexe.