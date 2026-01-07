FOTO! Incendiu într-un apartament din Bacău, strada Martir Crișan. 30 de persoane au fost evacuate

Un incendiu a izbucnit, azi-noapte, în jurul orei 02:51, la un apartament din municipiul Bacău, strada Martir Crișan. La fața locului s-au deplasat de urgență pompierii cu trei autospeciale de stingere, o autospecială de descarcerare, o ambulanță SMURD și o ambulanță a Serviciului de Ambulanță Județean.

La sosirea fortelor de intervenție s-a constatat faptul ca incendiul se manifesta generalizat cu flacără în interiorul unui apartament situat la parterul unui bloc. Incendiul a fost lichidat în limitele găsite.

În urma evenimentului, au fost evacuate trei persoane (doi adulți și un minor) cu ajutorul aparatelor de respirat din dotare. Persoanele erau conștiente și nu au necesitat îngrijiri medicale.

De asemenea, alte 27 persoane au fost evacuate în siguranță, neavând nevoie de îngrijiri medicale.

În urma incendiului au ars bunuri din interiorul apartamentului pe o suprafață de aproximativ 60 mp și au fost afumați pereții de pe casa scării.

Cauza probabilă a producerii incendiului a fost foc deschis în spații închise.