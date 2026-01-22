Ziarul de Bacău

Ești aici: Acasă / Actualitate / FOTO: Incendiu la gospodărie din comuna Poduri, sat Bucșești!

FOTO: Incendiu la gospodărie din comuna Poduri, sat Bucșești!

Lasă un comentariu

Un incendiu puternic a izbucnit în această după-amiază la o gospodărie din comuna Poduri, satul Bucșești.

Pompierii au intervenit cu două autospeciale pentru stingere cu apă și spumă (ASAS). De asemenea, la fața locului a fost și o ambulanță SMURD din cadrul Detașamentului de Pompieri Moinești.

Incendiul s-a manifestat la o casă de locuit, afectând aproximativ 80 mp, și a fost lichidat datorită intervenției rapide și eficiente a pompierilor.

„Cauza probabilă a incendiului a fost stabilită ca fiind un coș de fum deteriorat. Reiterăm importanța respectării regulilor privind întreținerea coșurilor de fum și a aparatelor de încălzire, pentru prevenirea unor astfel de situații tragice”, transmite ISU Bacău.

Reader Interactions

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *