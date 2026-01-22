FOTO: Incendiu la gospodărie din comuna Poduri, sat Bucșești!

Un incendiu puternic a izbucnit în această după-amiază la o gospodărie din comuna Poduri, satul Bucșești.

Pompierii au intervenit cu două autospeciale pentru stingere cu apă și spumă (ASAS). De asemenea, la fața locului a fost și o ambulanță SMURD din cadrul Detașamentului de Pompieri Moinești.

Incendiul s-a manifestat la o casă de locuit, afectând aproximativ 80 mp, și a fost lichidat datorită intervenției rapide și eficiente a pompierilor.

„Cauza probabilă a incendiului a fost stabilită ca fiind un coș de fum deteriorat. Reiterăm importanța respectării regulilor privind întreținerea coșurilor de fum și a aparatelor de încălzire, pentru prevenirea unor astfel de situații tragice”, transmite ISU Bacău.