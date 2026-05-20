FOTO Incendiu la o casă din comuna Buciumi! O femeie a fost transportată la spitalul din Onești

Un incendiu puternic, cauzat de un scurtcircuit electric, a izbucnit în această după-amiază în comuna Buciumi, sat Răcăuți.

Pompierii militari au intervenit cu 3 autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de primă intervenție și comandă (APIC) și o ambulanță SMURD.

De la fața locului a fost preluată o femeie, în vârstă de aproximativ 41 de ani, care a suferit un atac de panică, fiind evaluată de echipajul medical și transportată la Compartimentul de Primiri Urgențe Onești.

În urma incendiului au ars acoperișul unei case de locuit, pe o suprafață de aproximativ 120 mp, și anexe gospodărești, pe o suprafață de aproximativ 50 mp.

