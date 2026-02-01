FOTO: Incendiu la o locuință din Gârleni. Intervin pompierii de la ISU Bacău – UPDATE

Update: „Incendiul a fost lichidat.

Cauza probabilă de producere a incendiului a fost stabilită ca fiind jar, scântei – coș de fum deteriorat”, transmite ISU Bacău.

Știrea inițială: Pompierii militari băcăuani intervin, la această oră, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o locuință din comuna Gârleni, satul Gârleni, județul Bacău.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Bacău, la fața locului acționează două autospeciale de stingere cu apă și spumă (ASAS), un echipaj SMURD din cadrul Detașamentului de Pompieri Bacău, precum și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Buhuși, cu o autospecială din dotare.

Incendiul este localizat și se manifestă la acoperișul casei, pe o suprafață de aproximativ 100 de metri pătrați. Echipajele operative lucrează pentru lichidarea focului și limitarea pagubelor.

Intervenția este în desfășurare.