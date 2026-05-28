FOTO Incendiu la parterul unui bloc din municipiul Bacău. Un bărbat de 74 de ani a suferit arsuri de gradul II – UPDATE

Update ISU Bacău: În această dimineață, pompierii militari au fost solicitați să intervină în municipiul Bacău, pe strada Letea, în urma producerii unui incendiu.

La fața locului s-au deplasat de urgență două autospeciale de stingere cu apă și spumă (ASAS) și un echipaj SMURD. La sosirea forțelor de intervenție, incendiul se manifesta la nivelul balconului unui apartament, situat la parterul unui bloc de locuințe.

Incendiul a fost lichidat fără a se extinde la celelalte camere ale locuinței. Ulterior stingerii, pompierii au procedat la ventilarea și aerisirea spațiilor, în vederea eliminării fumului și asigurării condițiilor de siguranță pentru locatari întrucât imobilul era inundat cu fum.

Proprietarul apartamentului, un bărbat în vârstă de aproximativ 74 de ani, a suferit arsuri de gradul II. Acesta a fost asistat de echipajul SMURD și ulterior transportat la UPU Bacău pentru îngrijiri medicale de specialitate.

În continuare, se acționează pentru măsuri complementare și stabilirea cauzei probabile de producere a incendiului.

Știrea inițială: Un incendiu a avut loc, în această dimineață, la un apartament de la parterul unui bloc de pe strada Letea nr.16, scara C, din muncipiul Bacău.

Din primele informații, proprietarul locuinței a suferit un atac de panică și a primit îngrijiri de la echipa medicală venită la fața locului.