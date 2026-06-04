FOTO Incendiu pe Calea Republicii din municipiul Bacău

Un incendiu a izbuncit, în această noapte, la o gospodărie situată pe Calea Republicii din municipiul Bacău.
La locul evenimentului au fost mobilizate două autospeciale de stingere cu apă și spumă și o ambulanță SMURD din cadrul Detașamentului de Pompieri Bacău. Totodată, a fost notificat operatorul de distribuție a energiei electrice pentru dispunerea măsurilor specifice.
În urma incendiului au ars anexe gospodărești pe o suprafață de aproximativ 60 de metri pătrați.
Din fericire, nu s-au înregistrat victime.
Cauza probabilă de producere a incendiului a fost utilizarea focului deschis în spații deschise.
Pentru prevenirea unor astfel de evenimente, recomandăm cetățenilor să manifeste prudență în utilizarea focului deschis și să respecte măsurile de apărare împotriva incendiilor.
Lasă un răspuns