Ziarul de Bacău

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FOTO Incendiu pe Calea Republicii din municipiul Bacău

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Un incendiu a izbuncit, în această noapte, la o gospodărie situată pe Calea Republicii din municipiul Bacău.

La locul evenimentului au fost mobilizate două autospeciale de stingere cu apă și spumă și o ambulanță SMURD din cadrul Detașamentului de Pompieri Bacău. Totodată, a fost notificat operatorul de distribuție a energiei electrice pentru dispunerea măsurilor specifice.

În urma incendiului au ars anexe gospodărești pe o suprafață de aproximativ 60 de metri pătrați.
Din fericire, nu s-au înregistrat victime.

Cauza probabilă de producere a incendiului a fost utilizarea focului deschis în spații deschise.

Pentru prevenirea unor astfel de evenimente, recomandăm cetățenilor să manifeste prudență în utilizarea focului deschis și să respecte măsurile de apărare împotriva incendiilor.

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