FOTO Incendiu puternic în Poiana Sărata! Trei case, cuprinse de flăcări

Un incendiu puternic a izbucnit, în această dimineață în jurul orei 04:00, în localitatea Poiana Sărată din comuna Oituz.

Pentru gestionarea situației de urgență au intervenit forțe din cadrul Detașamentului de Pompieri Onești, cu patru autospeciale de stingere cu apă și spumă (ASAS), o autospecială pentru primă intervenție și comandă (APIC) și o ambulanță SMURD. De asemenea, au fost anunțate Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență și echipaje ale Delgaz Grid.

La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta la trei case de locuit și două anexe gospodărești, pe o suprafață de aproximativ 300 mp. Incendiul a fost lichidat, iar pompierii au continuat să acționeze pentru aplicarea măsurilor complementare.

Din fericire nu au fost înregistrate victime surprinse de incendiu. Proprietarii a două dintre locuințele afectate au suferit atacuri de panică și au fost monitorizați la fața locului de echipajul SMURD.

Cauza probabilă a producerii incendiului este în curs de stabilire.