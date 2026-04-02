FOTO: Incendiu puternic la o casă din comuna Poduri. Proprietara în vârsta de 82 ani a fost transportată la spital

Un incendiu puternic a avut loc, în această dimineață la o gospodărie din comuna Poduri. La fața locului s-au deplasat două autospeciale de stingere și ambulanța SMURD.

Incendiul a afectat acoperișul locuinței pe aproximativ 150 mp. Proprietara, o femeie de aproximativ 82 de ani, a suferit un atac de panică și a fost preluată de echipajul SMURD, fiind transportată la spital pentru evaluare medicală.

„Incendiul a fost lichidat. Cauza probabilă flacăra-mod greșit de aprindere”, transmite ISU Bacău.