FOTO Incendiu puternic la o casă din Dărmănești, strada Valea Uzului

Un incendiu puternic a izbucnit în cursul nopții trecute (21:30) la o casă din orașul Dărmănești, strada Valea Uzului. La locul intervenției s-au deplasat de urgență o autospecială de stingere și o ambulanță SMURD din cadrul Gărzii de Intervenție Comănești, precum și o autospecială de stingere de la Detașamentul de Pompieri Moinești.

La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta la nivelul acoperișurilor a două locuințe, existând pericolul de propagare la construcțiile învecinate. Pompierii au acționat prompt pentru localizarea și lichidarea incendiului, limitând extinderea flăcărilor înainte ca acesta să se extindă la alte gospodării din apropiere.

În urma evenimentului au ars acoperișurile celor două locuințe pe o suprafață de aproximativ 200 mp, precum și bunuri din interior.

Cauza probabilă de producere a incendiului: burlan metalic neprotejat termic față de materialele combustibile. Nu s-au înregistrat victime.