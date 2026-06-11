FOTO Incendiu puternic la o gospodărie din Slănic-Moldova, cartier Cireșoaia

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Un incendiu puternic a izbucnit, în astăzi, la o casă din cartierul Cireșoaia, stațiunea Slănic Moldova. Pompierii, alertați prin numărul de urgență 112, au intervenit cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă din cadrul Detașamentului de Pompieri Onești, precum forțe și mijloace din cadrul SVSU Slănic Moldova, care au acționat pentru localizarea și lichidarea incendiului.

Incendiul a fost lichidat, în urma acestuia fiind afectată o suprafață de aproximativ 230 mp la nivelul acoperișului locuinței. Din fericire, nu au fost înregistrate victime.

Cauza probabilă a producerii incendiului a fost un scurtcircuit electric. ISU Bacău recomandă verificarea periodică a instalațiilor electrice și evitarea improvizațiilor, pentru prevenirea unor astfel de evenimente.