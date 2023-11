FOTO: Patronul Dan Air a venit personal în Bacău, pentru a garanta că planurile companiei sunt serioase: „Suntem aici pe termen lung”

Luni, conducerea companiei Dan Air a fost prezentă în Bacău pentru a lansa în cadru oficial demararea operațiunilor de pe Aeroportul Internațional George Enescu. La eveniment a participat chiar patronul companiei, Dan Iuhas, în prima sa apariție oficială, după spusele sale. Alături de acesta au mai participat CEO-ul Dan Air, Matt Ian David, iar din partea autorităților locale, președintele Consiliului Județean, Valentin Ivancea, și directorul Aeroportului Bacău, Radu Bezniuc.

foto: Radu Bezniuc, Matt David, Valentin Ivancea și Dan Iuhas

Dan Iuhas a ținut să precizeze că venirea companiei în Bacău nu a fost un accident, așa cum s-a speculat, ci face parte dintr-o strategie. De asemenea, principalul motiv l-a constituit colaborarea cu președintele CJ, Valentin Ivancea și directorul Aeroportului, Radu Bezniuc.

„Nu este primul meu contact cu Moldova. Am venit în România în 2001, ca să ajut la crearea Carpatair-ului, am amintiri foarte plăcute despre tot ce înseamnă Moldova. Vă asigur că suntem aici pe termen lung. Am venit cu această viziune. […] Mi-a trebuit mult curaj ca să vin aici, ca dovadă că eu cred în Bacău. Vă promit că nu o să mă vedeți niciodată la televizor. Nu știu cum, dar pentru domnul președinte Ivancea, m-am pus în mașină și am venit. Nu am ezitat. […] Decizia a fost luată pe baza cunoștințelor mele despre integritatea și baza morală și profesională a domnului președinte Ivancea și a domnului director Bezniuc. Asta mi-a fost decizia. Nu am niciun dubiu că avem parteneri cu care mergem înainte. Cu acești doi domni putem merge la război”, a declarat Dan Iuhas, patronul Dan Air.

foto: Dan Iuhas, patronul Dan Air, alături de Valentin Ivancea, președintele CJ Bacău

Președintele CJ Bacău a vorbit despre strategia Re-Connect, care începe să dea roade și va aduce pasageri pe aeroportul din municipiu.

„Sper că acest început de colaborare să fie pentru o perioadă îndelungată, pentru că ceea ce noi am propus și ce avem ca și strategie de conectare cu Europa, și nu numai, să fie într-un parteneriat Win-Win cu compania Dan Air. […] Acum un an de zile eram blamați că am îngropat Aeroportul. Atunci planul nostru a părut futurist. Ușor ușor am început programul Re-Connect, ce presupune conectivitatea rutieră și feroviară cu aeroportul. Chiar acum s-a autorizat Autogara Sud aici la Aeroport. Doi, poate cel mai important lucru, s-a propus un shuttle de la Chișinău la Bacău și aș vrea să mulțumesc Massaro, care au fost flexibili și s-au alăturat eforturilor noastre. Conectivitate asta înseamnă. Să aducem pasageri la Aeroportul Bacău. De asemenea, avem unul dintre cele mai sigure aeroporturi din țară”, a precizat Valentin Ivancea.

Bacăul este foarte important

CEO-ul companiei, Matt Ian David, a declarat că Bacăul este foarte important și a promis că numărul de destinații va crește, chiar de anul viitor. Acesta a spus că gradul de ocupare a zborurilor de până acum a fost maxim și intuiește că lucrurile se vor dezvolta în direcția dorită.

„Bacăul e foarte important. E prima lui deplasare oficială și puteți deduce că vom fi aici pentru mult timp. Vrem să concurăm cu celelalte companii și să scoatem compania roz de pe piață. Noi venim să oferim ceva nou, confortul de a călători cu bagaje incluse, cu mâncare inclusă. Ne-am săturat de low-cost, dacă cineva nu vine să forțeze piața încât să pornească o schimbare e dificial”, a precizat „strategul” Dan Air.