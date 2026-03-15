FOTO: Percheziții la Dărmănești. Bărbat reținut după ce polițiștii au descoperit o armă artizanală și muniție

Polițiștii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Bacău au descoperit arme deținute ilegal în urma unei percheziții domiciliare efectuate duminică, 15 martie, la locuința unui bărbat din orașul Dărmănești.

Percheziția a fost realizată în baza unui mandat emis de Judecătoria Moinești și l-a vizat pe un bărbat de 47 de ani, bănuit de comiterea infracțiunii de nerespectarea regimului armelor și al munițiilor.

În urma descinderii, polițiștii au găsit și ridicat o armă letală tip pușcă, confecționată artizanal, precum și trei cartușe de calibru 6,5 mm, bunuri deținute ilegal.

Potrivit anchetatorilor, arma ar fi fost inițial nefuncțională, însă bărbatul ar fi intervenit asupra acesteia pentru a o aduce în stare de funcționare.

După administrarea probatoriului, suspectul a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Bacău.

Cercetările continuă într-un dosar penal deschis pentru nerespectarea regimului armelor și al munițiilor.