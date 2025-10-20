FOTO: Pericol iminent pe Pasajul Narcisa! Primăria ar putea închide traficul, după ce balustrada s-a prăbușit

Veste proastă, pentru șoferi! Traficul pe Pasajul Narcisa s-ar putea închide pe o bandă, pe fiecare sens de mers, după ce un sector de balustradă s-a prăbușit luni dimineață.

Autoritățile locale s-au adunat în jurul prânzului la pasarelă, pentru o evaluare vizuală a situației, și au constatat că și balustrada de pe cealaltă parte este în pericol să cadă. În absența primarului Lucian Daniel Stanciu Viziteu, primele măsuri au fost anunțate de viceprimarul Leonard Bulai. Potrivit edilului, deciziile vor fi luate în baza constatărilor specialiștilor, pe care municipalitatea nu îi are.

„Reparațiile la pod nu se pot face decât în baza unei expertize de specialitate, pe care deja am contractat-o și urmează să o primim. Vom analiza dacă este necesară sau nu închiderea traficului. E bine că, datorită măsurilor luate, nu există victime sau alte pagube. Așteptăm grupul de suport de la Comitetul Județean pentru Situații de Urgență să ne spună ce avem de făcut”, a declarat viceprimarul Leonard Bulai.

O parte din balustrada de la podul Narcisa s-a prăbușit astăzi, la două săptămâni după ce a dat semne că nu mai rezistă.

Iată primele măsuri dispuse:

-Închiderea circulației rutiere sub pasarelă, pe strada Bicaz, de la intersecția cu strada Mărăști până la blocul 128 de pe strada Bicaz.

Cei care vin dinspre intersecția cu Str. Narciselor au acces până la blocul 128 (proximitatea locului de joacă).

Suplimentar, viteza trenurilor va fi limitată la 30km/h pe aceeași porțiune.

Proprietarii autoturismelor parcate sub pasarelă sunt rugați să le mute în cel mai scurt timp, iar pietonii sunt îndemnați să evite zona de sub pod.

-Limitarea vitezei pe pod la 30 km/h și suplimentarea măsurilor de semnalizare pe partea de urcare dinspre Narcisa.