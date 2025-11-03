FOTO! Peste 250 de persoane legitimate și amenzi de 80.000 de lei în doar două zile, la Moinești

În perioada 1–2 noiembrie, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Moinești, alături de cei ai secțiilor de poliție rurală arondate, însoțiți de criminaliști și luptători pentru acțiuni speciale, au desfășurat o amplă acțiune pe raza de competență. Scopul principal a fost prevenirea și combaterea accidentelor rutiere, verificarea legalității transporturilor de material lemnos și creșterea gradului de siguranță publică în comunitate.

Pe parcursul celor două zile, polițiștii au legitimat peste 250 de persoane și au controlat aproximativ 100 de autovehicule. În urma neregulilor constatate, au fost aplicate 59 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de aproximativ 80.000 de lei.

De asemenea, oamenii legii au reținut 14 permise de conducere, au retras un certificat de înmatriculare și au efectuat circa 90 de testări cu aparatele din dotare. Totodată, au fost constatate șase infracțiuni flagrante și au fost identificate două persoane bănuite de furt.

În cadrul acțiunii, 16 persoane au fost conduse la sediul poliției pentru verificări, iar polițiștii au ridicat în vederea confiscării bunuri și material lemnos provenit din activități ilegale.

Exemple relevante

Pe 1 noiembrie, polițiștii Secției 7 Poliție Rurală Brusturoasa au depistat în flagrant delict un bărbat de 49 de ani, din comuna Asău, care conducea sub influența alcoolului. Testarea cu aparatul etilotest a indicat o concentrație de 0,71 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care acesta a fost condus la spital pentru recoltarea de probe biologice.

Tot în cadrul acțiunilor, polițiștii Biroului Investigații Criminale Moinești au identificat două persoane, în vârstă de 24 și 62 de ani, bănuite de comiterea unor furturi. Prejudiciul a fost recuperat integral.

Prin aceste activități, polițiștii moineșteni demonstrează încă o dată vigilență și fermitate în menținerea siguranței publice și în combaterea faptelor ilegale din zona Moineștiului.