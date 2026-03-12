FOTO: Scandalos! Agent Green reclamă o groapă ilegală de deșeuri lângă Siret, la Tamași, și cere control la ABA Siret

Organizația de mediu Agent Green susține că a descoperit o groapă ilegală de deșeuri într-o arie protejată aflată la câțiva metri de râul Siret, în județul Bacău, și acuză Administrația Bazinală de Apă Siret că nu ar fi identificat neregulile în timpul unui control efectuat în aceeași zi în care Garda Națională de Mediu ar fi descoperit activitățile ilegale.

Potrivit unei postări publicate de Agent Green, reprezentanții ONG-ului au semnalat existența unei gropi ilegale de deșeuri într-o zonă situată foarte aproape de Râul Siret, în apropierea comunei Tamași, județul Bacău. Organizația afirmă că în zonă ar exista „un lac imens plin de deșeuri”, precum și activități de exploatare a agregatelor.

Conform ONG-ului, Administrația Bazinală de Apă Siret ar fi efectuat un control la aceeași firmă și în aceeași locație cu doar câteva ore înainte de verificările realizate de Garda Națională de Mediu. În timp ce inspectorii Gărzii de Mediu ar fi identificat activități ilegale, reprezentanții ABA Siret nu ar fi constatat probleme.

„Ne întrebăm cum este posibil ca două instituții cu competențe pe ape și mediu să verifice același loc, iar una să descopere o bombă ecologică, iar cealaltă să nu observe nimic”, au transmis reprezentanții ONG-ului.

Organizația avertizează că depozitul de deșeuri ar reprezenta un pericol public iminent, având în vedere cantitatea mare de gunoaie și apropierea de cursul de apă. În acest context, Agent Green îi solicită ministrului Mediului, Diana Buzoianu, să trimită corpul de control al Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor atât la locația indicată, cât și la sediul Administrația Bazinală de Apă Siret.

De asemenea, ONG-ul și-a exprimat îngrijorarea că responsabilitatea ecologizării zonei ar putea fi transferată către Primăria Tamași, instituție despre care susține că nu ar avea resursele necesare pentru a gestiona corect o cantitate atât de mare de deșeuri, posibil periculoase.