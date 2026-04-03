FOTO: Tragedie în Orbeni! Un bărbat a murit, după ce un mal de pământ s-a surpat peste el

Pompierii militari băcăuani au intervenit în această după-amiază în comuna Orbeni, sat Orbeni, în urma unui incident în care un mal de pământ s-a surpat peste un bărbat, care desfășura lucrări de săpături în zonă.

La locul evenimentului au fost mobilizate de urgență forțe și mijloace din cadrul Detașamentului de Pompieri Bacău, respectiv o autospecială de stingere cu apă și spumă, o autospecială de descarcerare, un container multirisc, o autospecială de primă intervenție și comandă, precum și un sistem de stabilizare a malurilor. În sprijin au intervenit și reprezentanți ai Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență, precum și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Bacău.

Victima a fost extrasă de către echipele de intervenție, însă, din nefericire, aceasta nu prezenta semne vitale, leziunile suferite fiind incompatibile cu viața.

Cazul a rămas în atenția autorităților competente pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.