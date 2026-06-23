Frații Pavăl ar urma să construiască un zgârie-nori de 160 m, mall și hotel în Cluj

Dragoș Pavăl și Adrian Pavăl, fondatorii Dedeman, ar pregăti unul dintre cele mai mari proiecte imobiliare din istoria Clujului – un turn aparthotel de până la 160 de metri, 33 etaje, mall uriaș, hoteluri și centru de divertisment pe fosta platformă Cora (frații Pavăl au preluat anul trecut dreptul de folosire a terenului), potrivit stiridecluj.ro.

Documentația depusă pentru zona fostului hipermarket Cora, actualul Carrefour, dezvăluie planurile pentru transformarea completă a unuia dintre cele mai importante terenuri de la intrarea în municipiu dinspre Florești.

Proiectul vizează realizarea unui ansamblu urban mixt de proporții, care va include un nou mall, hoteluri, apart-hoteluri, birouri, servicii medicale, zone de agrement și divertisment, spații comerciale de mari dimensiuni și clădiri înalte care vor redefini silueta orașului.

Proiectul propus pentru zona Cora din Cluj nu vizează doar construirea unui centru comercial, ci dezvoltarea unui complex de tip „Entertainment Mall”, axat pe petrecerea timpului liber și atragerea vizitatorilor din întreaga regiune. Acesta va include magazine, zone de divertisment, facilități sportive și culturale, restaurante, servicii, spații pentru evenimente și zone de recreere, inclusiv amenajări pe malul Someșului.

Pe lângă componenta comercială, proiectul prevede și dezvoltarea unui adevărat pol economic și de servicii, cu hoteluri, apart-hoteluri, clădiri de birouri, servicii medicale și de sănătate, showroom-uri, funcțiuni educaționale și servicii publice.

Un element important este posibilitatea construirii unor turnuri de până la 160 de metri înălțime, care ar schimba semnificativ panorama orașului. Acestea sunt gândite ca repere urbane vizibile de la intrările în Cluj dinspre Florești și Oradea. Dacă proiectul va fi aprobat, zona ar putea deveni una dintre cele mai importante concentrații de clădiri înalte din Transilvania, dar și un posibil punct de creștere a traficului în zonă.

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