Frații Pavăl, proprietarii Dedeman, își cresc puternic veniturile și profitul prin Pavăl Holding

Pavăl Holding, vehiculul investițional controlat de frații Dragoș și Adrian Pavăl, proprietarii Dedeman, a înregistrat în 2025 o creștere semnificativă a veniturilor și profitului. Potrivit Profit.ro, veniturile holdingului au urcat la 2,6 miliarde de lei, față de 1,8 miliarde de lei în anul anterior, iar profitul net a ajuns la 2,3 miliarde de lei, comparativ cu 1,6 miliarde de lei.

Frații Pavăl continuă să reinvestească masiv câștigurile obținute din Dedeman în domenii diverse, în special în imobiliare. În ultimii ani, aceștia au investit aproximativ un miliard de euro în clădiri de birouri, hoteluri și proiecte rezidențiale. Printre cele mai importante achiziții se numără portofoliul de birouri al CA Immo, complexele The Bridge și The Office din Cluj-Napoca, dar și hoteluri de lux din Italia și Elveția.

Pe lângă sectorul imobiliar, Pavăl Holding și-a extins investițiile și în energie, construcții, industrie, agricultură, sănătate și piața de capital, având participații în companii precum Transelectrica, Romgaz, Purcari Wineries sau Farmacia Tei.

