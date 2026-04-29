Furnizarea apei, întreruptă temporar în cartierul Șerbănești pentru lucrări de interconectare executate de o firmă privată

Locuitorii cartierului Șerbănești din Bacău se confruntă astăzi, 29 aprilie 2026, cu întreruperea furnizării apei potabile, ca urmare a unor lucrări programate la rețeaua de distribuție.

Potrivit unui comunicat al Companiei Regionale de Apă Bacău, măsura a fost luată la solicitarea firmei RECON & DOJE SRL, care efectuează lucrări de interconectare a rețelei de apă din comuna Letea Veche cu noua conductă de pe Bulevardul Unirii.

Alimentarea cu apă a fost oprită în intervalul orar 09:00 – 17:00, însă reprezentanții companiei anunță că intervenția decurge conform planului. Mai mult, există șanse ca lucrările să fie finalizate mai devreme, în jurul orei 14:30, moment după care va începe procesul de umplere a conductei și reluarea treptată a furnizării apei către consumatori.

CRAB atrage atenția că, imediat după reluarea alimentării, este posibil ca apa de la robinete să prezinte turbiditate (aspect tulbure), fenomen temporar cauzat de lucrările efectuate la rețea. Consumatorii sunt sfătuiți să lase apa să curgă câteva minute până la limpezire.