Guvernul Bolojan, criticat la dezbaterea sindicatelor. Diana Enache, dep. AUR Bacău: „Se taie de la elevi și mame, dar se dau milioane companiilor străine”

Confederațiile sindicale Cartel Alfa, CNSLR Frăția, CSDR și Confederația Națională Meridian România au organizat un protest, sub forma unei pichetări a Prefecturii Bacău. Potrivit unui comunicat AUR Bacău, a avut loc și o dezbatere la Instituția Prefectului, la care au fost invitați și parlamentarii.

Reprezentanții sindicatelor au adus în discuție măsurile necesare pentru a restabili dimensiunea socială a politicilor publice și o distribuție mai echitabilă a rezultatelor economice între capital și lucrători. Printre problemele semnalate s-au numărat dezechilibrele majore de pe piața muncii, nivelul ridicat de sărăcie și precaritate, inegalitățile sociale, deteriorarea serviciilor publice, lipsa investițiilor în bunurile publice comune și în formarea de competențe, dar mai ales absența unui dialog social real înaintea adoptării măsurilor restrictive. Toate acestea, susțin sindicaliștii, îngreunează viața majorității cetățenilor, alimentează fenomenul migrației și pun în pericol dezvoltarea sustenabilă a țării.

Confederațiile sindicale au solicitat orientarea acțiunii politice înspre cetățeni și luarea unor măsuri prioritare, precum:

Respingerea tuturor modificărilor aduse legislației muncii și dialogului social care nu beneficiază de un aviz consensualizat;

Promovarea unei inițiative legislative prin care să fie stabilit salariul minim pentru fiecare funcție ce necesită un anumit nivel de pregătire profesională.

Singurul parlamentar de Bacău care a răspuns prezent la dezbatere a fost Diana Enache, deputat AUR. Aceasta a subliniat necesitatea dialogului înaintea adoptării măsurilor restrictive și a criticat politicile aplicate de Guvernul condus de Ilie Bolojan.

„Ne simțim ca într-o familie în care se face economie luând din pachețelul copilului pentru școală, dar în care părinții pleacă în vacanțe de lux. Guvernul Bolojan taie de la mamele aflate în concediu de maternitate, taie bursele elevilor, restructurează catedrele profesorilor, dar oferă sprijin de 170 de milioane de lei pentru două companii cu capital străin. Pensiile speciale nu se reduc, sinecurile rămân pe posturi. Aflăm de la Ministerul Apărării al Ucrainei că România tocmai a trimis al 23-lea pachet de ajutor pentru Ucraina, dar nimeni nu știe ce conține acel pachet: ajutor în bani, în armament? În ce au constat cele 22 de pachete oferite anterior din bugetul de stat? S-a lăsat o cortină de fier între Guvern și populație, inclusiv în Parlament. Sunt parlamentar în opoziție și, la ora actuală, dezbatem proiecte legislative din 2015 sau adoptăm ordonanțe de urgență care își produc deja efectele. Înțelegem că România trece prin momente grele. Trecem peste faptul că nu sunt trași la răspundere responsabilii acestui dezastru – sau nu se știe cine sunt – dar cred că se poate mai bine. Partidul din care fac parte are soluții, a propus soluții și vă invit să le dezbatem împreună”, a declarat dep. AUR Bacău.