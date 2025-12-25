Incendiu în prima zi de Crăciun la o casă din Luizi-Călugăra. Două victime au ajuns la spital

Un incendiu a izbucnit marți, în jurul orei 11:21, la o locuință din comuna Luizi-Călugăra, județul Bacău. La fața locului au intervenit pompierii din cadrul Detașamentului de Pompieri Bacău, după un apel la numărul unic de urgență 112.

Potrivit ISU Bacău, focul se manifesta la o casă de locuit, pe o suprafață de aproximativ 50 de metri pătrați. În urma incendiului au fost rănite două persoane: un bărbat de aproximativ 76 de ani, care a suferit arsuri la nivelul feței și membrelor superioare, și un alt bărbat, de circa 46 de ani, cu traumatism la nivelul capului.

Victimele au fost preluate de ambulanțele SAJ și transportate la spital pentru îngrijiri medicale de specialitate.

Cauza incendiului urmează să fie stabilită.