Incendiu la o locuință din Barați. O victimă cu arsuri a ajuns la Urgențe

În această seară, pompierii militari băcăuani au intervenit pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la o locuință din satul Barați, comuna Mărgineni.

Pentru gestionarea situației de urgență au fost alocate o autospecială de stingere cu apă și spumă din cadrul Punctului de Lucru Parincea, o autofreză, o autospecială de primă intervenție și comandă din cadrul Detașamentului de Pompieri Bacău, precum și o ambulanță din cadrul Serviciului de Ambulanță Județean Bacău.

În urma evenimentului, o persoană care prezenta arsuri a fost evaluată la fața locului și transportată la spital de către echipajul Serviciului de Ambulanță Județean Bacău.

Incendiul este lichidat. Flăcările au afectat aproximativ 150 mp, fiind cuprinse de incendiu locuința și două anexe gospodărești.

În prezent, pompierii acționează pentru înlăturarea efectelor negative ale incendiului și pentru stabilirea cauzei probabile de producere a acestuia.