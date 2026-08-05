Incendiu la o locuință din comuna Prăjești

Pompierii militari băcăuani au intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o locuință din comuna Prăjești, sat Prăjești.

Pentru gestionarea situației de urgență au fost mobilizate două autospeciale de stingere cu apă și spumă, autoscara mecanică și autofreza din cadrul Detașamentului de Pompieri Bacău.

De asemenea, a fost anunțat Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Prăjești.

La sosirea forțelor de intervenție, incendiul se manifesta la acoperișul locuinței.

Incendiul a fost lichidat de pompieri, iar în urma acestuia au ars aproximativ 120 mp din acoperișul locuinței. Nu au fost înregistrate victime.

Pompierii au acționat pentru înlăturarea efectelor negative și pentru stabilirea cauzei probabile de producere a incendiului.