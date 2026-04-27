Incendiul puternic de la Brusturoasa a fost lichidat! O copilă intoxicată cu fum a fost transportată la spital

Incendiul puternic care a izbucnit ieri la o gospodărie din Brusturoasa a fost lichidat, în cursul serii trecute, de pompierii din cadrul ISU Bacău, care au reușit să elimine toate focarele.

Potrivit salvatorilor, în urma evenimentului, au fost afectate două proprietăți. La prima proprietate au ars locuința, o anexă gospodărească, un adăpost de animale și un depozit de material lemnos, pe o suprafață totală de aproximativ 650 mp, fiind înregistrate și pierderi în rândul animalelor din gospodărie. La cea de-a doua proprietate au ars o locuință și o anexă, pe o suprafață totală de aproximativ 150 mp.

Pe timpul intervenției, echipajul SMURD a acordat îngrijiri medicale pentru trei persoane. O minoră care prezenta intoxicație cu fum, a fost transportată la CPU Moinești pentru investigații suplimentare și tratament de specialitate, iar alte două femei au suferit atacuri de panică.

Cauza probabilă de producere a incendiului : scurtcircuit electric.

Intervenția promptă și coordonată a pompierilor militari a fost esențială pentru limitarea extinderii incendiului și la alte gospodării, în condițiile în care, pe parcursul zilei de ieri, județul s-a aflat sub incidența unui cod portocaliu de vânt, factor care a favorizat propagarea rapidă a flăcărilor.