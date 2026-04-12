Incident grav în noaptea de Înviere, la o biserică din Bacău. Un voluntar a ajuns în comă după ce a fost lovit de un clopot

Un incident deosebit de grav a avut loc în noaptea de Înviere, la biserica „Sfinții Voievozi Mihail și Gavril” de pe strada Veronica Micle, din cartierul Izvoare, municipiul Bacău. Un bărbat în vârstă de 49 de ani a fost rănit grav după ce un clopot s-a desprins și l-a lovit în zona capului, relatează unupetrotus.ro.

Potrivit primelor informații, evenimentul s-a produs în jurul orei 00:00, în timpul slujbei de Paște, în momentul în care clopotele erau trase. Bărbatul participa la această activitate în calitate de voluntar, nefiind angajat al lăcașului de cult.

În urma impactului, victima a suferit răni extrem de grave. Aceasta a fost preluată de echipajele medicale și transportată de urgență la spital, unde medicii au decis internarea în secția de Terapie Intensivă, fiind plasată în comă indusă.

Polițiștii au deschis un dosar penal și desfășoară cercetări pentru a stabili circumstanțele exacte în care s-a produs incidentul.

„Polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de vătămare corporală din culpă și neluarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă, urmând a fi stabilite toate împrejurările producerii incidentului”, a declarat comisarul Cătălina Crețu, purtător de cuvânt al IPJ Bacău.