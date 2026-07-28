Incident în municipiul Bacău: biciclist băut, imobilizat de polițiști după ce a scos un cuțit în urma unui conflict cu mama unui copil de 2 ani

Polițiștii și jandarmii au intervenit la un incident din municipiul Bacău, ca urmare a unei sesizări făcută de o femeie de 36 de ani, prin apel 112.

Din primele verificări s-a stabilit că, astăzi, în jurul orei 12.00, un bărbat de 46 de ani care se deplasa pe bicicletă, sub influența alcoolului, ar fi atins cu bicicleta un minor de 2 ani, însoțit de mama sa în timp ce circulau pe un pasaj pietonal. Minorul nu a suferit leziuni.

Între mama minorului și biciclist ar fi izbucnit un conflict spontan, context în care bărbatul ar fi scos un cuțit.

Echipajele de poliție și jandarmi l-au imobilizat pe bărbat și l-au condus la sediul poliției. În prezent bărbatul este audiat cu privire la incident.

Poliţiştii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de amenințare și tulburarea ordinii și liniștii publice.