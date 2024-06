Independentul Dorin Chirilescu a votat „pentru viitorul pozitiv al orașului nostru”

Candidatul independent la funcția de primar al municipiului Bacău, Dorin Chirilescu, a votat de la primele ore ale dimineții. Acesta a postat și un clip cu mesajul său pentru băcăuani, pe care îi îndeamnă să iasă la vot.

„Bună dimineața, dragi băcăuani! Tocmai am fost și mi-am exercitat dreptul de vot. Am votat cu inima și cu gândul pentru viitorul pozitiv al orașului nostru și am votat pentru că doar împreună putem pune Bacăul pe drumul cel bun. Vă îndemn și pe dumneavoastră să ieșiți la vot, pentru că este cel mai democratic mod de a alege viitorul administrativ al acestui oraș și nu trebuie să-i lăsăm pe alții să decidă pentru noi. Nu uitați, dacă nu votați, nu contați!”